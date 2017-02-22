Проект изменений в правила землепользования и застройки Солотчи отправили на доработку

После дополнения проект вновь будет представлен на рассмотрение общественности.

Общество

Проект изменений в Правила землепользования и застройки в отношении Солотчи отправлен на доработку. Соответствующие рекомендации дала комиссия по проведению публичных слушаний в Рязани. Документ опубликован в среду, 22 февраля.

Обсуждение проекта состоялось 14 февраля. Документом предполагалось перевести зону рекреации Р3 во вновь создаваемую зону городских лесов и лесопарков на территории микрорайона Солотча Р13, а также установить максимальную высоту застройки в 7 этажей с максимальным коэффициентом застройки в 35% в зоне санаториев и профилакториев.

При принятии решения о доработке проекта комиссия учла мнение общественности – участники слушаний единогласно выступили за необходимость дополнения проекта, а также градостроительные нормы. В частности, отмечается в документе, на карте градостроительного зонирования не учтены границы достопримечательного места «Есенинская Русь». После дополнения проект изменений в ПЗЗ снова будет представлен на суд общественности.