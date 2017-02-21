При помощи Роспотребнадзора рязанцы взыскали неустойку и компенсацию морального вреда с продавца пластиковых окон

За 2016 год сотрудники ведомства подали в суд 16 исков в защиту прав потребителей.

Общество

Важным направлением работы Управления Роспотребнадзора по Рязанской области является судебная защита частных и общественных интересов. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

В 2016 году в рамках своих полномочий Управление вступало в судебный процесс для дачи заключений по делу в целях защиты прав потребителей. Всего дано 154 заключения.

По итогам рассмотрения судами заявлений было присуждено денежных средств в пользу потребителей 4 млн.664,5 тыс. рублей, из них компенсация морального вреда – 510 тыс. рублей.

Подано 16 исков в суд в защиту прав потребителей, из них в защиту неопределённого круга потребителей подано 11 исков, в защиту конкретного потребителя подано 5 исков. По результатам рассмотрения судами удовлетворено 14 исков, присуждено в пользу потребителей 129,7 тыс. рублей.

В частности, в адрес Управления поступило 5 письменных обращений о нарушении прав потребителей ООО «Приоритет» (юр. адрес: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Энтузиастов, 2Ж) в части невыполнения условий договора по приобретению и установке окон из ПВХ. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено, что ООО «Приоритет» свою деятельность по месту заключения договоров (г.Рязань, ул.Маяковского, д.49) не осуществляет.

В судебные органы Рязани и области было подано 5 исковых заявлений к ООО «Приоритет» о взыскании предоплаты за товар, неустойки, компенсации морального вреда. В 4 случаях судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований в пользу потребителей. Взыскано с ООО «Приоритет» в пользу потребителей 197,3 тыс. рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тыс. руб. Один иск находится на рассмотрении.