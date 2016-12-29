При главе администрации Рязани создан Общественный совет в сфере транспорта

Состав совета утверждён постановлением администрации города.

Общество

В Рязани будет создан Общественный совет в сфере транспорта. Орган будет функционировать при главе администрации города.

Состав совета утверждён соответствующим постановлением городских властей – работать в нём будут представители управления транспорта, регионального Минтранса, депутаты, руководители компаний-перевозчиков, представители Общественной палаты. Возглавит совет Олег Булеков.

Совет будет работать на общественных началах – заседания будут проходить по инициативе городских властей, а также общественных организаций. Новая структура займётся выработкой предложений в сфере транспортной политики, изучением общественного мнения о качестве транспортного обслуживания, привлечением граждан к решению проблем, имеющихся в транспортной отрасли.

Участие в заседаниях Совета могут принимать представители предприятий, организаций, органов государственной власти, местного самоуправления СМИ.