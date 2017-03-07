Президентом «Ростелекома» назначен Михаил Осеевский

За последние четыре года «Ростелеком» добился важных стратегических результатов на пути цифровой трансформации бизнеса.

Общество

Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года.

Председатель совета директоров «Ростелекома» Сергей Иванов пожелал успехов Михаилу Осеевскому на новом поприще и выразил уверенность, что под его руководством компания продолжит укреплять свои лидирующие позиции на российском рынке цифровых сервисов. Также Сергей Иванов поблагодарил Сергея Калугина за его большую и плодотворную работу в компании.

За последние четыре года «Ростелеком» добился важных стратегических результатов на пути цифровой трансформации бизнеса. Почти в два раза – до 32 миллионов домохозяйств – увеличился охват оптическими сетями доступа, количество абонентов ШПД по «оптике» и IPTV увеличилось в 2,4 и в 2,7 раза соответственно. В 2016 году завершено строительство крупнейшей подводной ВОЛС «Камчатка-Сахали н-Магадан». Доходы от облачных и других цифровых сервисов достигли 44% в структуре выручки.

«Ростелеком» является базовой компанией для всей отрасли страны, от работы которой зависит и качество жизни людей, и возможности для быстрого развития новой цифровой экономики. «Ростелеком» в последние годы серьезно изменил структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону цифровых сервисов, но резервы для роста этого направления еще есть. Будем продолжать работу по предоставлению цифровых услуг в малодоступных районах, реализацию проекта устранения цифрового неравенства», – сказал Михаил Осеевский.

В настоящее время «Ростелеком» работает во всех основных сегментах рынка информационно-ко ммуникационных технологий и является лидером российской экономики в своем секторе. Компания является крупнейшим оператором в стране по услугам высокоскоростног о доступа в интернет и платного ТВ (по выручке). Доля компании на рынке ШПД для населения составляет более 38%, а в сегменте IPTV – 70%. Компания занимает лидирующие позиции по услугам для государственного и корпоративного сегментов страны, принимая непосредственное участие в развитии электронного правительства и госуслуг, индустриального интернета, цифровых сервисов для образования, здравоохранения, транспорта, городского хозяйства и ЖКХ, безопасности и др.

По итогам 2016 года по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН) введено в эксплуатацию 3 909 точек доступа в интернет (28% от общего количества) и проложено 34 тыс. километров волоконно-оптиче ских линий связи (ВОЛС). Всего врамках проекта УЦН предстоит построить около 14 тыс. точек доступа в малых населенных пунктах (с населением 250-500 человек), а также около 200 тыс. километров ВОЛС.

Михаил Эдуардович Осеевский родился 30 ноября 1960 года в Ленинграде (Санкт-Петербург ). В 1983 году окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина по специальности «инженерная электрофизика».

Имеет успешный опыт работы на ответственных постах в крупных государственных и бизнес-структура х. В 1986-1993 годах работал в НИИ электрофизическо й аппаратуры имени Д.В. Ефремова (НИИЭФА). С 1993 по 1999 год – заместитель управляющего, а затем управляющий ЗАО «Санкт-Петер бургская валютная биржа». С 1999 года – заместитель председателя правления, с 2001 года — первый заместитель председателя правления ОАО «Промышленно -строительный банк» (СПб). В 2003-2011 годах работал в правительстве Санкт-Петербурга на посту вице-губернатора , возглавлял администрацию губернатора города. 2011-2012 годы – заместитель министра экономического развития РФ. С июля 2012 года по март 2017 года – заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО).

В марте 2017 года назначен президентом ПАО «Ростелеком».