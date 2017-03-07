Президентом «Ростелекома» назначен Михаил Осеевский
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За последние четыре года «Ростелеком» добился важных стратегических результатов на пути цифровой трансформации бизнеса.
Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года.
Председатель совета директоров «Ростелекома» Сергей Иванов пожелал успехов Михаилу Осеевскому на новом поприще и выразил уверенность, что под его руководством компания продолжит укреплять свои лидирующие позиции на российском рынке цифровых сервисов. Также Сергей Иванов поблагодарил Сергея Калугина за его большую и плодотворную работу в компании.
За последние четыре года «Ростелеком» добился важных стратегических результатов на пути цифровой трансформации бизнеса. Почти в два раза – до 32 миллионов домохозяйств – увеличился охват оптическими сетями доступа, количество абонентов ШПД по «оптике» и IPTV увеличилось в 2,4 и в 2,7 раза соответственно. В 2016 году завершено строительство крупнейшей подводной ВОЛС «Камчатка-Сахали
«Ростелеком» является базовой компанией для всей отрасли страны, от работы которой зависит и качество жизни людей, и возможности для быстрого развития новой цифровой экономики. «Ростелеком» в последние годы серьезно изменил структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону цифровых сервисов, но резервы для роста этого направления еще есть. Будем продолжать работу по предоставлению цифровых услуг в малодоступных районах, реализацию проекта устранения цифрового неравенства», – сказал Михаил Осеевский.
В настоящее время «Ростелеком» работает во всех основных сегментах рынка информационно-ко
По итогам 2016 года по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН) введено в эксплуатацию 3 909 точек доступа в интернет (28% от общего количества) и проложено 34 тыс. километров волоконно-оптиче
Михаил Эдуардович Осеевский родился 30 ноября 1960 года в Ленинграде (Санкт-Петербург
Имеет успешный опыт работы на ответственных постах в крупных государственных и бизнес-структура
В марте 2017 года назначен президентом ПАО «Ростелеком».