Представители власти поздравили рязанцев с Новым годом

Во время общегородского народного гуляния горожан развлекали Дед Мороз и Снегурочка, артисты рязанской эстрады.

Общество

В новогоднюю ночь на площади Победы для рязанцев и гостей города управлением культуры администрации Рязани была подготовлена развлекательная шоу-программа. Об этом сообщает официальный сайт горадминистрации.

Перед боем курантов была организована прямая видеотрансляция поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Во время общегородского народного гуляния горожан развлекали Дед Мороз и Снегурочка, артисты рязанской эстрады.

Ко всем рязанцам с видеообращением обратился губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. На большом экране также прозвучали поздравления жителей города.

Всех присутствующих на площади с наступившим Новым годом поздравил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов. Он пожелал жителям областного центра счастья и удачи, семейного благополучия, веры в будущее и процветания родному городу.

После чего состоялся праздничный салют. Новогодний праздник на площади завершился дискотекой. Праздничные мероприятия прошли во всех районах нашего города.