Представители власти поздравили рязанцев с Новым годом
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Во время общегородского народного гуляния горожан развлекали Дед Мороз и Снегурочка, артисты рязанской эстрады.
В новогоднюю ночь на площади Победы для рязанцев и гостей города управлением культуры администрации Рязани была подготовлена развлекательная шоу-программа. Об этом сообщает официальный сайт горадминистрации.
Перед боем курантов была организована прямая видеотрансляция поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Во время общегородского народного гуляния горожан развлекали Дед Мороз и Снегурочка, артисты рязанской эстрады.
Ко всем рязанцам с видеообращением обратился губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. На большом экране также прозвучали поздравления жителей города.
Всех присутствующих на площади с наступившим Новым годом поздравил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов. Он пожелал жителям областного центра счастья и удачи, семейного благополучия, веры в будущее и процветания родному городу.
После чего состоялся праздничный салют. Новогодний праздник на площади завершился дискотекой. Праздничные мероприятия прошли во всех районах нашего города.