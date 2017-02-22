Практические учения сотрудников МЧС в Шиловском районе провели, невзирая на скверную погоду

Были отработаны чернение и опиловка льда и спасение тонущего.

Общество

Практические учения сотрудников МЧС в Шиловском районе, которыми, по плану, должно было завершиться выездное заседание КЧС и ОПБ при правительстве Рязанской области 21 февраля, проводились в обстановке, приближённой к чрезвычайной ситуации.

Сильный снегопад с дождём делали практически невозможной фото и видеосъёмку, а также создавали неуютные ощущения и участникам учений, и зрителям. Среди зрителей были глава рязанского ГУ МЧС Сергей Филиппов и его заместитель Виктор Машоха.

Но, невзирая на скверную погоду, практические занятия провели, хоть и по сокращённой программе.

Вёл учения и комментировал их в микрофон для зрителей начальник аварийно-спасательной службы Рязанской области Роман Бурмистров. Спасатели должны были прежде всего отработать превентивные меры пропуска паводковых вод. Первая из них – чернение льда тушью, гуашью, золой и прочими тёмными красящими веществами, чтобы он быстрее таял. Это самый дешёвый и доступный способ, который можно использовать в любом поселении, пояснил Роман Бурмистров.

Далее сотрудники поисково-спасательной службы на воде провели опиловку льда в месте, где Пара впадает в Оку. Как объяснил Роман Бурмистров, здесь это делается параллельно мосту, с тем, чтобы не было ледовых заторов, чтобы лёд, сходя, не повредил мост. Опиловка льда может делаться по любой ширине, удобной работникам для вычерпывания льда.

– Такие мероприятия мы проводим каждый год в районах, где складывается тяжёлая ледовая обстановка, чтобы сохранить мосты и другие хозяйственные постройки, – сказал Роман Бурмистров журналистам.

С теми же целями на реках по весне делают подрыв льда, вреда природе и водоёму он не наносит, уверяют специалисты.

По окончании чернения и опиловки, которые были проделаны из-за плохих погодных условий весьма оперативно, сотрудники поисково-спасательной службы отработали способы спасения тонущих из воды. Было продемонстрировано, как можно самостоятельно выбраться из проруби, даже если в ней сильное течение. Второй метод спасения требует присутствия других людей и спасательного круга. Как и третий, с помощью конца Александрова. При отсутствии спасательного круга можно сделать из любых подручных средств петлю, которая надевается на тело тонущего, – это и есть конец Александрова.

Сотрудники ГИМС на катере на воздушной подушке увезли «спасённого» в больницу, и учения на этом завершились.