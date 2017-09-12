Под Рязанью в пятый раз пройдёт фестиваль грибов

Фестиваль пройдёт 23 сентября, невзирая ни на какие погодные условия.

Общество

В субботу, 23 сентября, в одном из самых красивых мест Рязанского района – селе Ласково – состоится очередной, пятый по счёту фестиваль грибов «В Рязани – грибы с глазами». Об этом сообщает сайт Рязанского района.

Начало фестивалю как обычно положит грибной чемпионат, стартующий в 7 утра. После обязательной регистрации участники на четыре часа отправляются в ближайшие леса за своим уловом. Номинаций, в которых можно одержать победу, масса: «самый большой найденный гриб» и «самый маленький», «самый необычный гриб», «гриб, обладающий полезными свойствами», «самое большое количество собранных грибов» и тому подобное. Уже к 11 часам всех грибников будут ждать судьи, чтобы взвесить принесённые грибы, определить, не насобирали ли те ядовитых экземпляров. Самые необычные лесные дары, а также букеты, аксессуары, картины и всё, что сделано из природных лесных материалов, будет представлено на выставке.

Ровно в это же время – 11 часов – начнётся праздничное действо на всех фестивальных площадках. Откроет работу усадьба Боровика, зрители смогут оценить участников конкурсов на лучшую рукотворную фигурку грибочка, лучший костюм лесного персонажа.

Кроме того, всех гостей праздника ждёт театрализация от самых весёлых и озорных артистов Рязанского района и города Рязани, много музыки, игр и забав.

Фестиваль пройдёт 23 сентября, невзирая ни на какие погодные условия.