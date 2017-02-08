«Почтамаркет» выпустил первый каталог 2017 года с товарами к 23 февраля и 8 марта

На обложке каталога изображена фотография известной актрисы Нонны Гришаевой, являющейся лицом бренда «Черный Жемчуг».

Общество

Почта России выпустила первый в 2017 году каталог «Почтамаркет», в котором можно найти подарки к 23 февраля и 8 марта. Ассортимент пополнился товарами известных компаний, таких как «Unilever», «220 вольт» и других.

На сайте market.pochta.ru представлены десятки тысяч товаров, в печатном каталоге, который размещён во всех 42 тысячах почтовых отделениях, – около 100 наименований, а для постоянных клиентов в почтовые ящики будут доставлены специальные каталоги, включающие около 200 товаров. На обложке каталога изображена фотография известной актрисы Нонны Гришаевой, являющейся лицом бренда «Чёрный Жемчуг».

По сравнению с предыдущими ассортимент нового каталога существенно расширен, в том числе и за счёт известных брендов. Впервые в «Почтамаркете» представлены популярные косметические бренды «Unilever»: «Чёрный жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные ручки» и другие. К праздникам «Unilever» подготовил для своих покупателей подарочные наборы по выгодным ценам и предоставил дополнительные скидки до 30% при заказе более чем одной позиции. Впервые в каталоге представлены электроинструменты от партнёра «220 Вольт».

Традиционно в свежем каталоге предлагается широкий спектр зимних и весенних товаров, товаров для дома и семьи, товаров для здоровья, детских игрушек, домашнего текстиля, бытовой техники, книг, аксессуаров и косметики. Здесь можно выбрать подарки к праздникам – 23 февраля и 8 марта, включая праздничные именные открытки, которые можно сразу подписать и отправить конкретному адресату. Предлагаются также и персонализированные подарки, например, именные футболки и кружки.

Заказать товары можно во всех отделениях Почты России, на сайте market.pochta.ru или по бесплатному телефону 8-800-775-2-555. Оплатить заказ можно в режиме онлайн банковской картой (эквайринг предоставляет Почта Банк), а также наличными – при оформлении заказа в почтовом отделении или при получении – наложенным платежом. Каждому заказу присваивается уникальный номер, по которому его можно отследить на сайте. Условия доставки не изменились. В одну заявку можно включить одновременно до 5 товаров, стоимость доставки едина и составляет 279 рублей, независимо от веса посылки и региона ее получения, стоимость открытки – 149 рублей, включая пересылку в любой регион России.

– «Почта России продолжает развивать дистанционную торговлю, опираясь на свое уникальное преимущество – разветвлённую сеть отделений и делая доступными для жителей даже самых малых и удаленных населенных пунктов все более разнообразный и интересный ассортимент товаров. Результаты предновогоднего каталога 2016-2017 года показали положительные результаты работы нашей торговой площадки - средний чек по сравнению с Новогодним каталогом 2015-2016 вырос на 51%, а доля товарных заказов увеличилась на 27% по сравнению с прошлым годом, – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Напомним, что ранее, к каталогу «Почтамаркет» присоединились компании Отто Групп Россия, Издательский дом ЭКСМО», продавец детских товаров «Дочки-Сыночки», а также гипермаркет товаров для красоты и здоровья Gessmarket. В настоящее время в печатных каталогах уже представлены товары от 8 партнеров Почты России.

Комментарии партнёров:

Максим Рогач, Руководитель отдела по развитию интернет-продаж Unilever в России, Украине и Беларуси: – Сотрудничество с «Почтамаркет» является частью стратегии компании Unilever по развитию продаж в канале e-commerce в России. В каталоге Весна 2017 уже появилась продукция таких наших косметических брендов, как “Черный Жемчуг”, “Чистая Линия”, “Сто рецептов красоты”, “Бархатные Ручки”, которые уже популярны среди российских потребителей и имеют отличный потенциал для продаж на новой платформе. Важно отметить, что бизнес-модель, по которой работает “Почтамаркет”, сейчас активно развивается во многих странах мира и мы надеемся, что такой подход будет эффективным и для товаров Unilever в России.