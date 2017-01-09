Почта России больше не принимает платежи за коммунальные услуги в адрес КВЦ

Клиенты Почты могут заплатить за жилье, газ, воду, отопление и многое другое в отделениях почтовой связи.

Общество

УФПС Рязанской области информирует, что в связи с расторжением договора со стороны Муниципального предприятия города Рязани «Кустовой вычислительный центр» (МП «КВЦ») с 1 января 2017 года прекращён приём платежей от населения за жилое помещение и коммунальные услуги в почтовых отделениях города Рязань и Рязанского района. Платежи в адрес других поставщиков (ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», ПАО «РЭСК», Фонд капитального ремонта, ЖЭУ-21, ЦОКП и др.) принимаются в отделениях почтовой связи в прежнем режиме.

Отметим, что порядок приёма платежей на территории Рязанской области не изменился.

Приём коммунальных платежей – одна из наиболее востребованных финансовых услуг Почты России. Филиал оказывает её в рамках более чем 110 договоров с поставщиками различных услуг. Клиенты Почты могут заплатить за жилье, газ, воду, отопление и многое другое в отделениях почтовой связи. Кроме того, клиенты могут рассчитаться за услуги ЖКХ с почтальоном, разносящим пенсии.

В среднем за месяц отделения почтовой связи филиала принимают более 300 тыс. платежей, в том числе более 90 тыс. платежей – отделениями связи Рязанского почтамта.

Почтовые отделения Рязанской области готовы продолжить прием платежей в адрес МП «КВЦ» в случае возобновления сотрудничества и заключения договора.