http://7info.ru/news/ryazan-society/pochta_rossiine_bolshe_ne_prinimaet_platezhi_za_kommunalnye_uslugi_v_adres_kvc/
Почта России больше не принимает платежи за коммунальные услуги в адрес КВЦ
Общество 61
Почта России больше не принимает платежи за коммунальные услуги в адрес КВЦ
Общество 61
Клиенты Почты могут заплатить за жилье, газ, воду, отопление и многое другое в отделениях почтовой связи.
Отметим, что порядок приёма платежей на территории Рязанской области не изменился.
Приём коммунальных платежей – одна из наиболее востребованных финансовых услуг Почты России. Филиал оказывает её в рамках более чем 110 договоров с поставщиками различных услуг. Клиенты Почты могут заплатить за жилье, газ, воду, отопление и многое другое в отделениях почтовой связи. Кроме того, клиенты могут рассчитаться за услуги ЖКХ с почтальоном, разносящим пенсии.
В среднем за месяц отделения почтовой связи филиала принимают более 300 тыс. платежей, в том числе более 90 тыс. платежей – отделениями связи Рязанского почтамта.
Почтовые отделения Рязанской области готовы продолжить прием платежей в адрес МП «КВЦ» в случае возобновления сотрудничества и заключения договора.