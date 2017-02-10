Почта России выпустила уникальные открытки к предстоящим праздникам
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Помимо открыток по конкретным поводам, в представленной коллекции найдётся открытка под любое настроение.
Почта России выпустила уникальные дизайнерские открытки к Дню святого Валентина, 23 февраля и 8 марта. На сайте
Авторские открытки выполнены известными российскими иллюстраторами и отличаются оригинальным дизайном. Все авторы, представившие для проекта свои работы, обладают неповторимым художественным стилем, многие сотрудничает с мировыми изданиями и студиями.
Помимо открыток по конкретным поводам, в представленной коллекции найдётся открытка под любое настроение. Заказать открытку очень просто – её можно оформить с любым текстом, в режиме предпросмотра увидеть на экране и отредактировать, затем оплатить банковской картой и отправить адресату. Высокое качество печати открыток обеспечивается использованием профессионального оборудования.
Стоимость одной открытки, включая доставку адресату в любую точку России, составляет 149 рублей. Доставку открытки (трекинг) можно отследить в круглосуточном режиме на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.