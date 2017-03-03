Почта России выпустила марку, посвящённую 100-летию революционных событий 1917 года в России

Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

Общество

Торжественная церемония спецгашения почтового блока прошла в Музее истории почты Московского почтамта.

Блок размером 130х120 мм, номиналом 140 рублей, включающий 4 марки размером 32,5х32,5 мм и номиналом 35 рублей каждая, изданный тиражом 70 тыс. экземпляров, уже поступил в продажу в Рязанский, Касимовский, Скопинский, Шацкий и Шиловский почтамты.

Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в г. Москве и 190000 на Почтамтской улице, 9А в Санкт-Петербурге.

Великая российская революция — единый революционный процесс 1917 года, включающий несколько событий: Февральскую революцию, закончившуюся свержением самодержавия, учреждение власти Временного правительства, провозглашение России республикой, Октябрьскую революцию и установление советской власти, созыв Всероссийского учредительного собрания.