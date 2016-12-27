«Почта России» продала более миллиона страховых полисов

Такова статистика продаж страховых полисов в отделениях Почты России в 2016 году.

Общество

Почта России – не только федеральный почтовый оператор, стратегическое предприятие РФ и один из крупнейших трудовых коллективов – 42 тысячи отделений, около 350 тыс. работников. Сегодня Почта России выступает в роли успешного страхователя.

Количество страховых полисов, оформленных с начала года в отделениях Почты России, превысило миллион, информирует пресс-служба ведомства. Основной объём продаж пришёлся на страхование имущества клиентов.

В 2014 года Почта России начала продавать полисы добровольного медицинского страхования иностранных граждан, прибывающих в Россию на работу. Позднее в линейку продаж были добавлены другие страховые продукты. В настоящее время в почтовых отделениях по всей России можно приобрести весь спектр страховых услуг: имущественное страхование, различные варианты добровольного медицинского страхования и так далее.

Продажу полисов имущественного страхования Почта России начала совместно с ВТБ Страхование и Страховым Домом ВСК с 2016 года. Этот продукт был ориентирован на клиентов, оплачивающих коммунальные услуги, и предусматривал простой и быстрый процесс оформления, подбор оптимальных условий по наполнению страхового продукта, размеру страховых сумм и взносов, сроков страхования.

В итоге полисы страхования имущества обеспечили основной объем продаж страховых продуктов в 2016 году.