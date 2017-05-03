Почта России пересекла IT-экватор - свыше половины почтовых отделений переведены на новое ПО

В текущем году соответствующее оборудование и программное обеспечение установлено еще почти в 4 тысячах почтовых отделений, в том числе в 83 ОПС Рязанской области.

Общество

На сегодняшний день Почта России подключила более половины своих отделений по всей стране (свыше 21 тысячи) к Единой автоматизированной системе отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Она разработана Почтой России по принципу «единого окна» и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее.

В 2016 году Почта России установила 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ) для тиражирования системы ЕАС ОПС в 17 200 почтовых отделениях. В текущем году соответствующее оборудование и программное обеспечение установлено еще почти в 4 тысячах почтовых отделений, в том числе в 83 ОПС Рязанской области.

В частности, в Москве 95% отделений уже переведены на новую систему, которая позволяет значительно повысить качество обслуживания посетителей, обеспечить надежность и информационную безопасность проводимых операций, в том числе защиту от потенциальных внешних вмешательств.

За счёт перехода на новую платформу, где применяется принцип «единого окна», Почте России удалось значительно уменьшить количество ошибок операторов, повысить автоматизацию процессов и сделать все виды услуг доступными во всех окнах почтовых отделений, что позволяет быстрей обслуживать клиентов. В среднем время обслуживания одного клиента сократилось в 2-3 раза в зависимости от типа услуги.

Установка в отделениях по всей стране единого программного обеспечения открывает новый этап масштабной IT-модернизации почтовой сети, которая охватит все 42 тысячи отделений Почты России, связав их в единую информационную систему. Новое ПО принципиально меняет архитектуру подхода Почты России к переводу всей системы обслуживания клиентов на информационно-цифровые технологии. Любой продукт, запускается ли он в формате онлайн (через портал или мобильное приложение) или оффлайн (в отделении почтовой связи), адаптируется и встраивается в универсальный онлайн-сервис, объединенный Единой Автоматизированной системой.