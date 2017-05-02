Почта России доставит поздравления Президента ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла

Более 19 тыс. из них получат рязанцы.

Общество

Со 2 по 9 мая Почта России доставит ветеранам войны и труженикам тыла по всей стране свыше 1,8 млн. персональных поздравлений Президента Российской Федерации В.В.Путина с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, в том числе более 19 тысяч поздравлений в Рязанской области. В настоящее время поздравления Президента Российской Федерации уже поступили для доставки во все филиалы Почты России.

При отсутствии ветеранов по указанным адресам Почта России и Пенсионный фонд Российской Федерации будут вести совместную работу по уточнению адресных данных получателей. В случае смены места жительства поздравления будут доставлены ветеранам на новые адреса в пределах Российской Федерации. В случае временного отсутствия адресатов – повторная доставка будет проводиться почтальонами в течение месяца неоднократно. Почтальоны и другие сотрудники отделений связи предпримут все возможные меры для вручения поздравлений Президента Российской Федерации независимо от того, где будут находиться ветераны в праздничные дни.