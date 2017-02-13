Почётный гражданин Рязанской области Олег Сапов отметил юбилей

Почти вся жизнь Олега Ивановича связана с рязанской и кораблинской землёй.

Общество

12 февраля отметил 75-летие Почётный гражданин Рязанской области, руководитель ООО «Родина» Кораблинского района Олег Иванович Сапов. Об этом сообщил официальный сайт регионального Минсельхоза.

Почти вся жизнь Олега Ивановича связана с рязанской и кораблинской землёй. Долгие годы основным делом его жизни было строительство сельских дорог. Возглавив в 1977 году Кораблинскую дорожную передвижную механизированную колонну, Олег Иванович руководил строительством и реконструкцией около 500 км дорог. Благодаря его трудам за 1997-2001 годы были проведены планомерный ремонт и реконструкция автодорог Рязань – Ряжск – Александро – Невский – Данков – Ефремов, Пехлец – Кораблино – Скопин, а также автотрасс Кораблинского и Старожиловского районов. Последние 15 лет, взяв на баланс два разорившихся колхоза – «Родина» и «Красный Октябрь», которые вошли в состав ДПМК, он с успехом возглавляет ещё и одно их крупных сельскохозяйственных предприятий Кораблинского района – ООО «Родина».

Как депутат районного Совета О.И. Сапов много сил и энергии отдаёт развитию инфраструктуры Кораблинского района. Отремонтирована школа в д. Анновка, для неё приобретено оборудование, книги, музыкальный центр. При финансовой поддержке Сапова восстановлен храм в с. Юраково и благоустроена территория Покровского храма в Кораблино. При ДПМК создан «Совет благотворительности» для оказания помощи ветеранам войны, пенсионерам.

Олегу Ивановичу присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Почётный дорожник», «Почётный гражданин г. Кораблино» и «Почётный гражданин Рязанской области». Он награждён Золотой медалью Фонда мира за бескорыстие, человеколюбие и спонсорскую помощь, медалью «За милосердие» президиума «Меценатов столетия».