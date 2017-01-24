Почётный гражданин города Сасово Михаил Воронин отметил 98-летие
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В этот день в доме ветерана войны и труда было много гостей и поздравлений.
Во вторник, 24 января, исполнилось 98 лет почётному гражданину города Сасово Рязанской области, участнику Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, заслуженному врачу РФ, жителю блокадного Ленинграда Михаилу Матвеевичу Воронину. В этот день в доме ветерана войны и труда было много гостей и поздравлений.
Пожелать здоровья, мира и благополучия, сказать слова признательности за многолетний труд и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны пришли заместитель главы администрации города Сасово Людмила Амелина, председатель Совета ветеранов войны и труда Галина Пицына, начальник управления культуры и туризма Татьяна Панферова, сотрудники управления физической культуры и спорта, представители молодежной администрации города Сасово, студенты Сасовского индустриального техникума имени полного кавалера ордена Славы В.М.Шемарова, под руководством педагога Ольги Кузнецовой.
От имени главы администрации города Сасово Евгении Рубцовой был вручен подарок и поздравительный адрес, в котором сказано:
Уважаемый Михаил Матвеевич!
Примите самые добрые и теплые поздравления по поводу Вашего дня рождения!
Много добрых, полезных и важных дел сделано в городе Сасово лично Вами и при активном Вашем участии: это многолетний, добросовестный труд в системе здравоохранения, поддержка ветеранов войны и труда, забота о патриотическом воспитании молодёжи.
Почётный гражданин города Сасово, кавалер многих правительственных наград и званий – Вы не были обижены вниманием государственных структур. Но, на мой взгляд, Вам больше по душе, по складу характера, по системе Ваших жизненных ценностей - любовь и уважение людей, признательность Ваших пациентов, знаки внимания, которые идут от сердца, от души.
Благодарю Вас за тот огромный вклад, который Вы внесли в упрочение нравственности, традиций добра и милосердия. Желаю Вам здоровья, бодрости, благополучия и всего самого доброго!