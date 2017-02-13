Победители «Рязанского валенка» получили валенок с монетами на сумму 7000 рублей

ХVII межрегиональный фестиваль был посвящён 135-летию Корнея Чуковского.

Общество

В минувшие выходные в Клепиковском районе Рязанской области состоялся ХVII межрегиональный фестиваль «Рязанский валенок». В этом году фестиваль посвятили 135-летию со дня рождения писателя Корнея Чуковского. Побороться за главный приз фестиваля и зарядиться хорошим настроением приехали 14 команд-дружин из Рязанской, Московской, Вологодской и Ярославской областей. Они состязались в спортивных и творческих конкурсах, интеллектуальных играх, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Участников фестиваля приветствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и член Комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса Тюрина.

Елена Буняшина отметила, что фестиваль является традиционным для региона и на протяжении многих лет объединяет активную и креативную молодёжь. Участие в нём даёт студентам и молодым специалистам дополнительные возможности для развития, раскрытия своих талантов и спортивных способностей.

Победителем фестиваля стала команда из Рязанской области, которая и получила главный приз –валенок с монетами на сумму 7000 рублей.