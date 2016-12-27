По требованию прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в АО «Рязанский картофель»

Предприятие задолжало работникам почти миллион рублей.

Общество

Прокуратурой Милославского района в ноябре 2016 года была проведена проверка по жалобе работников АО «Рязанский картофель» о наличии на предприятии заложенности по заработной плате. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что на предприятии действительно имеется задолженность по заработной плате перед всеми работниками за октябрь текущего года в сумме 982 тысячи рублей.

По результатам проверки, 30 ноября прокурором района руководителю АО «Рязанский картофель» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате была погашена.

Кроме того, по постановлению прокурора района руководитель АО «Рязанский картофель» был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, и Государственной инспекцией труда Рязанской области ему был назначен штраф в сумме 10 тысяч рублей.