По Рязани проехал «Познавательный троллейбус»

Школьникам расскажут об истории и достопримечательностях города, а также научат правилам дорожного движения.

Общество

В Рязани стартовал проект, в рамках которого школьникам помогут поближе познакомиться с родным городом и изучить на практике правила дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Проект проводится Госавтоинспекцией совместно с библиотекой имени Горького при поддержке администрации города. В рамках него ученики младших классов проехались по городу на «Познавательном троллейбусе». Им рассказали о достопримечательностях Рязани, а также на наглядных примерах объяснили, как избегать нарушений ПДД.

Дети поблагодарили полицейских и ведущего за полезную экскурсию и пообещали не нарушать правила дорожного движения и ответственно относиться к собственной безопасности на дорогах.