По данным статистики, на 1 января 2017 года численность населения Рязанской области составляла 1 млн. 127 тыс. 2 человека

Большая часть населения региона проживает в Рязани – 537 тыс. 825 человек.

Общество

На 1 января 2017 года численность населения Рязанской области составляла 1 млн. 127 тыс. 2 человека. Такие данные содержатся на сайте Рязаньстата.

Численность городского населения составляла 807 тыс. 668 человек, сельского – 319 тыс. 334 человека.

Большая часть населения региона проживает в Рязани – 537 тыс. 825 человек. На втором месте Рязанский район – 58 тыс. 3 человека, на третьем Рыбновский район – 36 тыс. 661 человек.