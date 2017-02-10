http://7info.ru/news/ryazan-society/po_dannym_statistiki_na_1_janvarja_2017_goda_chislennost_naselenija_rjazanskoj_oblasti_sostavljala_1_mln_127_tys_2_cheloveka/
По данным статистики, на 1 января 2017 года численность населения Рязанской области составляла 1 млн. 127 тыс. 2 человека
Общество 83
По данным статистики, на 1 января 2017 года численность населения Рязанской области составляла 1 млн. 127 тыс. 2 человека
Общество 83
Большая часть населения региона проживает в Рязани – 537 тыс. 825 человек.
На 1 января 2017 года численность населения Рязанской области составляла 1 млн. 127 тыс. 2 человека. Такие данные содержатся на сайте Рязаньстата.
Численность городского населения составляла 807 тыс. 668 человек, сельского – 319 тыс. 334 человека.
Большая часть населения региона проживает в Рязани – 537 тыс. 825 человек. На втором месте Рязанский район – 58 тыс. 3 человека, на третьем Рыбновский район – 36 тыс. 661 человек.