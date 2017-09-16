Первокурсники Академии ФСИН России сегодня принесли присягу

Об этом сообщает пресс-служба Академии.

Общество

Торжественная церемония приведения к Присяге курсантов первых курсов состоялась 16 сентября.

В этом году на верность своей Родине присягнули 275 первокурсников, прибывших на учебу в Академию ФСИН России из 72 регионов Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители руководства Федеральной службы исполнения наказаний, представители органов государственной власти и управления региона, правоохранительных органов, духовенства, воспитанники подшефных академии образовательных учреждений, ветераны, а также постоянный и переменный состав вуза.

«Вы выбрали нелегкую дорогу – быть в числе тех, кто борется с преступностью, помогает оступившимся людям вернуться в общество. И пусть для каждого из вас, товарищи курсанты, слова Присяги, произнесенные сегодня перед лицом товарищей, родных и близких, станут мерилом ваших дел и поступков. Верю, что для каждого из вас этот день останется в памяти на всю жизнь» – обратился к первокурсникам начальник академии Александр Крымов.

Почетного права быть первым приведенным к Присяге, за достигнутые успехи в учебе и служебной деятельности удостоился курсант 111 учебной группы рядовой внутренней службы Евгений Мочалов, комплектующий орган УФСИН России по Волгоградской области.

Отдавая дань безграничного уважения профессорско-преподавательскому составу и выпускникам, которые воздвигали научно-образовательный фундамент вуза, личный состав академии почтил минутой молчания тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Обращаясь к первокурсникам и гостям мероприятия, врио начальника управления кадров ФСИН России Александр Пирогов напомнил курсантам о серьезности сделанного ими выбора и ответственности за принадлежность к уголовно-исполнительной системе.

Для гостей мероприятия было организовано показательные выступление взвода курсантов-барабанщиц и группы спортивного совершенствования по силовым единоборствам Академии ФСИН России, а также роты Почетного караула РВВДКУ.

В этот день поздравить своих детей с принятием Присяги приехали родители из самых дальних уголков России.

Мероприятие призвано оказать серьезное воспитательное воздействие на личный состав, укрепление положительной преемственности поколений, привития чувств гордости и уважения за принадлежность к родному ВУЗу и всей государственной правоохранительной системе страны.