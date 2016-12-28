Персонал городской администрации принял участие в очистке городских тротуаров от снега

Персонал городской администрации принял участие в очистке городских тротуаров от снега.

Общество

Сотрудники администрации Рязани поучаствовали в очистке городских тротуаров от снега днём 28 декабря, сообщает сайт администрации города Рязани.

Городские чиновники выступили в амплуа дворников на улицах Свободы, Горького, Урицкого, Есенина, Дзержинского, Полетаева и других.

В благородное дело расчистки тротуаров вложили свою лепту и сотрудники муниципальных предприятий: «Водоканал города Рязани», «РГРЭС», «РМПТС», Рязанская автоколонна №1310 и «УРТ».