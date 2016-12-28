http://7info.ru/news/ryazan-society/personal_gorodskoj_administracii_prinjal_uchastie_v_ochistke_gorodskih_trotuarov_ot_snega/
Персонал городской администрации принял участие в очистке городских тротуаров от снега
Общество 102
Персонал городской администрации принял участие в очистке городских тротуаров от снега
Общество 102
Персонал городской администрации принял участие в очистке городских тротуаров от снега.
Сотрудники администрации Рязани поучаствовали в очистке городских тротуаров от снега днём 28 декабря, сообщает сайт администрации города Рязани.
Городские чиновники выступили в амплуа дворников на улицах Свободы, Горького, Урицкого, Есенина, Дзержинского, Полетаева и других.
В благородное дело расчистки тротуаров вложили свою лепту и сотрудники муниципальных предприятий: «Водоканал города Рязани», «РГРЭС», «РМПТС», Рязанская автоколонна №1310 и «УРТ».