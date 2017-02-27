Перед сном. Обзор новостей за 27 февраля

Пропавший по дороге из Рязани в Калугу мужчина найден мёртвым. В Ленинградской области глава города и депутат оказался разбойником. Учёные: нестиранное постельное бельё смертельно опасно.

Общество

Рязанские новости

В центре Рязани водитель «прокатил» на капоте сотрудника ДПС. По словам очевидца, ВАЗ также столкнулся со «Шкодой», после чего на большой скорости уехал.

БК «Рязань» уступил дома сопернику из Сургута. Четвёртый период несколько смазал общее впечатление от игры «зубров» в этой встрече.

Пропавший по дороге из Рязани в Калугу мужчина найден мёртвым. Подробностей случившегося по традиции волонтёры не сообщают.

Сезон зимнего рыбатлона завершили на озере Жидень под Рязанью. Старт соревнований прошел весьма экстремально.

В Рязани завершился фестиваль современного танца «Репутация». Более 100 танцевальных коллективов выступили на рязанской сцене.

50-летний юбилей рязанского турклуба «Альтаир» отметили лыжным пробегом. Участники лыжного пробега возложили цветы в вечному огню на площади Победы, к мемориальному комплексу «Братство по оружию».

В Рязани прошли соревнования по стендовой стрельбе. Все спортсмены тренируются под руководством Миронова В.И. на стенде РООиР «Снегири».

В воскресенье Масленицу отмечали жители Приокского. Гостей праздника ждали аттракционы и забавы, ярмарка сувениров hand-made, «обжорный ряд», розыгрыш призов, зажигательная концертная программа и сожжение чучела Масленицы.

На улице Гоголя в Рязани произошло ДТП. Последствия аварии попали на видео.

Жители Сасова решили проводить зиму необычно. На Масленице были и народные гуляния, и игры, и песни – всё, кроме традиционного сжигания чучела.

Рязанцев приглашают встретить весну на концерте Евгения Сапфирова. Музыкант представит свой новый проект и программу «Мой март на все лады…».

ХК «Рязань» проиграл первые два матча в Санкт-Петербурге. Теперь серия до четырёх побед переезжает в Рязань: матчи пройдут во Дворце спорта «Олимпийский» 1 и 2 марта.

Участники конкурса «Своя позиция» справились с финальными испытаниями. В следующий раз все конкурсанты соберутся лишь на фестивале «Своя позиция», который пройдёт в середине марта.

За праздничные выходные в Рязанской области зарегистрировано 55 преступлений. На улицах Рязани полицейскими задержано 79 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержан 21 нарушитель.

Представительница Рязанской области Наталья Матвеева завоевала серебро чемпионата мира по лыжным видам спорта. Матвеева выступает в составе сборной команды России параллельным зачётом за Рязанскую область и г. Москву.

В Скопинском районе прошёл смотр строя и песни. В смотре приняли участие как старшеклассники, так и учащиеся начальных классов Чулковской школы.

В Рязани пройдёт XXV международный конкурс детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик». В этом году конкурс собрал рекордное число участников, а специальным гостем станет группа MBand.

Николай Любимов выступил на Российском инвестиционном форуме. Глава региона рассказал о необходимости повышения производства.

Причиной серьёзного ДТП в Шацком районе стал выезд на встречную полосу. В аварии погибла женщина-водитель, ещё два человека, в том числе и 7-месячный ребёнок, госпитализированы.

С 1 марта рязанцы не смогут пользоваться бумажными проездными на полмесяца. Вместо них проезд можно будет оплатить транспортной картой «Городская».

В ДТП на улице Гагарина в Рязани пострадали два человека. В результате аварии в больницу попали водитель БМВ и 23-летний пассажир «Киа».

В Скопинском районе прошли массовые соревнования по рыболовному спорту. Соревнования проводились в муниципалитете впервые, но несмотря на это, участие в них приняло более 60 человек.

Разыскиваются очевидцы наезда на 75-летнюю пенсионерку в Рязани. В результате происшествия женщина скончалась на месте.

60-летний житель Рязани провалился под лёд во время рыбалки. С обморожением 1-2-й степени пострадавшего доставили в хирургическое отделение Спасской ЦРБ.

Рязанскую колонию посетили священники из 18 регионов России. Каждому священнослужителю осуждённые вручили памятные подарки – книгу «Рождение от духа» священника Александра Геронимуса и просвиры.

В Рязанской области прошли соревнования по охотничьему биатлону. В них приняли участие 28 человек, представляющих на только Рязанскую область, но и Мордовию.

ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Новосёлов. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажирка ВАЗ-2111.

На ярмарке выходного дня в Рязани отмечали Широкую Масленицу. Все, кто пришёл в этот день на ярмарку, смогли принять участие в дегустации блинов и различных конкурсах, а также посмотреть концерт.

Погоня рязанских полицейских за нарушителем попала на видео. Напомним, водитель автомобиля ВАЗ проехался с инспектором на капоте. Видео снято на улицах Ленина и Почтовой.

На канале ТКР выйдет программа «Разные люди» с участием Алексея Жеглова. Ведущий программы Егор Пирогов узнает у Алексея Жеглова, почему он не стал ведущим, что сейчас занимает большую часть его жизни и как он проводит свободное время.

В Рязанской области определили интересные для инвесторов усадьбы. Всего в Рязанской области расположено 252 усадьбы, из них 33 являются объектами культурного наследия.

Николай Любимов принял участие в работе сессии по межбюджетным отношениям. Форум «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия» проходит в Сочи.

В выходные дни в Рязани засыпали ямы на двух улицах. Общая площадь участков составила 102 кв.м.

Уроженец Рязани стал генерал-майором полиции в 39 лет. Костромскую полицию Казьмин возглавляет с конца 2015 года.

Жительницы Рязани и столицы фиктивно прописали в своём жилье иностранцев.. В отношении хозяек «резиновых домов» возбуждены уголовные дела. Им грозит штраф.

В Рязанской области подорожало сливочное масло и подешевел картофель. Стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области ниже, чем во многих регионах ЦФО.

Рязанцы могут получить звание экогероя. В Рязани стартовал эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево».

Приговор мужчине, стрелявшему в рязанских грибников, и его детям вступил в силу. Семейная пара случайно попала на тайную плантацию конопли.

Главой Арбитражного суда Рязанской области стала Лариса Митяева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В Скопинском районе реализуются меры, направленные на формирование позитивного образа учителя и школы. В настоящее время проводится работа по поддержке выпускников 11 классов, изъявивших желание продолжить обучение в РГУ им. С.А. Есенина на педагогических факультетах.

За минувшую неделю в Рязанской области родилось 186 детей. В областном перинатальном центре в Рязани, городском роддоме №2 и акушерском стационаре при Михайловской ЦРБ на свет появились пять пар близнецов.

В Рязанской области пропала молодая девушка. Девушка ушла из дома в селе Киселёво Старожиловского района 22 февраля 2017 года и с тех пор её местонахождение неизвестно.

В Рязани выявлены нарушения закона в кафе и закусочной. В отношении нарушителей составлены протоколы.

Гражданские награды «Общественное признание» вручены ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий в Афганистане. Вручение наград проходило в рамках гражданской благотворительной акции «Мужество и милосердие».

В Рязани подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» и городского конкурса «Команда РДШ». В конкурсах «Лидер XXI века» и «Команда РДШ» приняли участие 49 представителей школьных, городских и региональных детских и молодёжных объединений и организаций.

В Рязани продолжат выдачу паспортов безопасности объектам с массовым пребыванием людей. В 2016 году в Рязани было обследовано более 100 таких объектов, 60 из которых уже получили паспорта безопасности.

В Рязанской области приезжий браконьер застрелил лося. В отношении 34-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ, он взят под стражу.

В Рязани может измениться один из автобусных маршрутов. Конечную остановку собираются перенести от торгового центра к гипермаркету.

Обладательница премии «Гремми» споёт для рязанцев. Екатерина Лёхина выступит на сцене филармонии в дуэте с Алексеем Неклюдовым в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Российские новости

В Москве застрелены мужчина и женщина. Рядом с телами убитых найдены карабин и травматика.

Для пяти красноярцев застолье оказалось роковым. Женщина умерла, четверо её сотрапезников в реанимации.

Туляк из ревности сжег четырёх человек. Подозреваемый ревнивец задержан.

Удар головой: в Саратове травмирован фельдшер «скорой помощи». По факту очередного нападения на медика «неотложки» возбуждено уголовное дело.

ЦБ РФ предотвратит вывод банками средств через невозвратные кредиты. Регулятор наводит порядок в проверке портфелей однотипных ссуд, в которых финучреждения могут «размывать» просроченные кредиты.

Российский запрет на ввоз свиного мяса сочли дискриминацией. ВТО отказало в пересмотре решения по российским ограничениям.

Марина Александрова рассказала о работе в сериале «Екатерина. Взлёт». Актриса отметила, что считает большой честью сыграть императрицу.

Минэк выступил против льготной ставки по кредиту для молодых семей. Минтруд предлагает снизить процент с 12 до 8% годовых.

Российский ВМФ развернёт в Крыму зенитно-ракетные комплексы «Бук». ЗРК призваны для защиты наземной инфраструктуры, а также кораблей, судов и подводных лодок Черноморского флота.

Забайкальские таможенники попались на особо крупных взятках. Наказанием для них станут длительные сроки лишения свободы и многомиллионные штрафы.

В России наладят производство за Полярным кругом. Производство и экспорт товаров из Арктики в числе целевых назначений госпрограммы развития климатической зоны.

Жительницу Курской области будут судить за две кражи в Рязани. В одном из домов она украла из кармана куртки, висящей в прихожей, 100 тыс. рублей.

Под Самарой рассекретили «взрывника». Завербованный ИГ житель области готовил взрыв полицейской машины.

Серийного педофила, искавшего жертв через соцсети, задержали в Санкт-Петербурге. Преступник был задержан по одному эпизоду развращения школьницы, но в ходе следствия выяснились и другие.

В Самарской области два мальчика утонули, катаясь с горки. По факту смерти двух малолетних друзей начата доследственная проверка.

В Ленинградской области глава города и депутат оказался разбойником. Расследование уголовного дела в отношении управленца-разбойника завершено.

Мировые новости

В Лос-Анджелесе раздают «Оскары». Рекордом премии этого года стали 14 номинаций музыкальной картины «Ла-Ла Ленд».

Демократы США начали разработку плана по импичменту Трампа. Национальный комитет республиканцев конгресса по просьбе «Известий» подготовил заявление о попытках демократов свергнуть президента.

Опрос: лишь 5% украинцев не используют русский язык. 30% украинцев указали русский язык в качестве связующего фактора в отношениях между Россией и Украиной.

Учёные: нестиранное постельное бельё смертельно опасно. В Америке научно доказали, что менять постельное белье необходимо не реже раза в неделю.