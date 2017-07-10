Перед сном. Обзор новостей за 10 июля

В Рязани прошел губернский бал медалистов, в банке «Югра», имеющем офис в Рязани, ввели временную администрацию, жительница Рязани забыла свою полуторагодовалую дочь на улице

Общество

На прошлой неделе в Рязанской области родились две пары близнецов. Всего с 3 по 9 июля появились на свет 236 малышей.

100-балльные результаты по ЕГЭ в этом году показали 25 выпускников школ Рязани. Высших результатов по русскому языку рязанские школьники достигают одиннадцатый год подряд, по литературе – девятый год, а по химии – пятый год подряд.

Жительница Рязани забыла свою полуторогодовалую дочь на улице. Девочку, уже начавшую замерзать в темноте, обнаружил мужчина, шедший в магазин. Врачи сообщили, что девочка здорова, но у неё заметны следы переохлаждения, после чего забрали ребёнка в больницу.В настоящее время девочку поместили в Дом малютки. В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав.

Ломбарды Рязанской области выдали за год займов более чем на миллиард рублей. На 1 января 2017 года в Рязанской области было зарегистрировано 40 ломбардов.

В Рязани прошёл губернский бал медалистов. В нём участвовали 246 лучших выпускников Рязанской области. Подобные губернские балы медалистов будут проводиться в Рязани каждый год.

В банке «Югра», имеющем офис в Рязани, ввели временную администрацию. Функции временной администрации на ближайшие полгода возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино. Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции. Минздрав имеет в виду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы как «продакт плейсмент». В последнем варианте демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, который сказал, что ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла.

На пожаре в Рязани женщина получила ожоги. Всего за неделю в Рязанской области зарегистрировано 11 пожаров. За прошедшую неделю на территории Рязанской области произошло 11 пожаров. Огнём уничтожено и повреждено 11 строений. Спасено четыре человека, в том числе двое детей.

В Черезовский пруд в Дашково-Песочне в Рязани неизвестный скинул мусорный контейнер. Пользователи соцсети считают, что надо найти и наказать виновного.