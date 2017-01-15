Памятный камень Василию Алексееву поставлен в посёлке Милославское

Торжества по поводу открытия памятника прошли в минувшую субботу.

Общество

Памятник выдающемуся советскому тяжелоатлету Василию Алексееву поставлен в субботу, 14 января, на его малой родине, в посёлке Милославское. О таких планах РИА «7 новостей» сообщало ранее.

Открытие памятного камня приурочено к 75-летию спортсмена, которое состоялось бы 7 января. Ради закладки памятного камня в Рязань прибыла делегация из города Шахты Ростовской области, где Василий Иванович жил в последние годы и скончался, пишут «Рязанские ведомости». В составе делегации были вдова, сын и внучка штангиста.

Также в торжественных мероприятиях приняли участие представители власти от Рязанской и Ростовской областей.