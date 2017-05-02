Отопительный сезон в Рязани официально завершён

В течение текущего дня будут полностью отключены системы отопления всех жилых домов и объектов социальной сферы.

Общество

Во вторник, 2 мая, в соответствии с постановлением главы администрации Олега Булекова, в Рязани завершился отопительный сезон. По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время ресурсоснабжающие предприятия города переходят на летний режим работы. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В частности, на Дягилевской и Ново-Рязанской ТЭЦ, МУП «РМПТС» проводятся работы по снижению давления подачи теплоносителя. В течение текущего дня будут полностью отключены системы отопления всех жилых домов и объектов социальной сферы, в том числе работающих от автономных источников тепловой энергии.

По оценке специалистов, отопительный период 2016-2017 гг. прошёл удовлетворительно, серьёзных аварийных ситуаций в течение зимнего периода не зарегистрировано, количество обращений граждан на некачественное теплоснабжение снизилось по сравнению с предыдущим отопительным сезоном на 32%.

Коммунальные службы приступили к подготовке к следующему отопительному сезону – ремонту оборудования центральных тепловых пунктов, систем тепло – и горячего водоснабжения, сообщают в управлении энергетики и ЖКХ.