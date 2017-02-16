Определена дата публичных слушаний по участку на пересечении улиц Советской Армии и Новосёлов в Рязани

Территория расположена в двух функциональных зонах: зоне городских парков, скверов и бульваров и зоне прочих обслуживающих и деловых объектов.

Общество

Члены комитета по муниципальной собственности и городскому хозяйству Рязанской городской Думы определили предварительную дату публичных слушаний по проекту изменений в Генплан города Рязани. Они коснутся участка на пересечении улиц Советской Армии и Новосёлов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Территория расположена в двух функциональных зонах: зоне городских парков, скверов и бульваров и зоне прочих обслуживающих и деловых объектов. Предлагается перевод в одну зону – прочих обслуживающих и деловых объектов. Фактически здесь расположен торговый центр с благоустроенной территорией и элементами озеленения. Предполагаемые изменения не затронут расположенную рядом зелёную зону «Сквер им. А.В.Александрова». Публичные слушания по данному вопросу намечено провести 29 марта 2017 года в 18 часов в административном здании на ул. Радищева, 28 (малый зал). Окончательную дату проведения утвердят на заседании Рязанской городской Думы.