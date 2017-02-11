Операция ГИБДД стала причиной пятничных пробок в Рязани

Проверка на трезвость проводилась на Куйбышевском и Московском шоссе.

Общество

В пятницу, 10 февраля, в Рязани прошла профилактическая операция ГИБДД с массовой остановкой автомобилей – сотрудники Госавтоинспекции останавливали целую полосу движения и проверяли водителей на трезвость.