В пятницу, 10 февраля, в Рязани прошла профилактическая операция ГИБДД с массовой остановкой автомобилей – сотрудники Госавтоинспекции останавливали целую полосу движения и проверяли водителей на трезвость.
Как сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани», сначала проверка проходила на Куйбышевском шоссе, сразу после путепровода у посёлка Шлаковый. Из-за этого образовались пробки при движении в сторону Строителя. Затем проверяющие переместились на Московское шоссе в район остановки «Таможня».