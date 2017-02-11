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http://7info.ru/news/ryazan-society/operacija_gibdd_stala_prichinoj_pjatnichnyh_probok_v_rjazani/

Операция ГИБДД стала причиной пятничных пробок в Рязани
Проверка на трезвость проводилась на Куйбышевском и Московском шоссе.

Общество   260

В пятницу, 10 февраля, в Рязани прошла профилактическая операция ГИБДД с массовой остановкой автомобилей – сотрудники Госавтоинспекции останавливали целую полосу движения и проверяли водителей на трезвость.

Как сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» , сначала проверка проходила на Куйбышевском шоссе, сразу после путепровода у посёлка Шлаковый. Из-за этого образовались пробки при движении в сторону Строителя. Затем проверяющие переместились на Московское шоссе в район остановки «Таможня». 