Главный судебный пристав Рязанской области Ольга Божимова поздравила рязанцев с Новым годом.

Уважаемые коллеги! Дорогие рязанцы!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом!

От всей души желаю Вам исполнения всех самых заветных желаний, крепкого здоровья, счастья, побольше теплых минут, проведенных в кругу семьи.

Год уходящий был полон важных событий, некоторые из них принесли нам много радости, а некоторые огорчили нас, однако при этом сделали более стойкими и выносливыми. Пусть в году наступающем в жизни каждого из нас будет как можно больше хорошего, пусть радость ежедневно стучит в наши дома, а беда всегда обходит стороной.

С уверенностью могу сказать лишь одно: в следующем году у Службы судебных приставов вновь будет много работы. И каждый сотрудник Управления

как и ранее будет посвящать все рабочее время соблюдению конституционных прав каждого жителя Рязанской области.

Поздравляю всех жителей с чудесными семейными праздниками Новым годом и Рождеством! Удачи всем в 2017 году!