Олег Ковалёв поручил улучшить качество рязанского молока

Глава региона особо отметил необходимость повышения качества подготовки специалистов для животноводства

Общество

В чевтерг, 22 декабря, губернатор Рязанской области Олег Ковалёв в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия провел совещание по вопросам развития молочного животноводства в регионе.

Ковалев отметил, что в 2016 году, как и в течение ряда предыдущих лет, молочное животноводство в Рязанской области демонстрирует положительную динамику, в том числе благодаря оказанию хозяйствам господдержки. По словам главы региона, в результате проведенной работы ожидается, что рост производства молока составит 4,3% к уровню прошлого года.

– Сегодня важно сохранить устойчивость молочной отрасли и обеспечить дальнейшее развитие, максимально эффективно используя все имеющиеся ресурсы, – подчеркнул Олег Ковалев.

Губернатор обратил внимание собравшихся на необходимость принятия комплекса мер, реализация которых позволит сельхозтоваропроизводителям успешно конкурировать в меняющихся экономических условиях, особенно в посткризисный период, иметь высокую рентабельность и устойчивый рынок сбыта.

– Учитывая, что спрос на качественную, экологически чистую продукцию только растет, необходимо продолжать работу по улучшению качества молока, – сказал Олег Ковалев.

В числе основных задач губернатор назвал более активное использование современных достижений зоотехнии и зооинженерии, новых методов сбалансированного кормления скота, совершенствование ветеринарной службы, сообщает сайт регионального правительства. По словам главы области, в числе первоочередных задач остается дальнейшее развитие перерабатывающих мощностей, повышение эффективности имеющихся производств, в том числе за счет модернизации, увеличения загрузки предприятий.

– Это позволит реализовывать на рынке не сырье, а готовый продукт, и принесет большие дивиденды и производителю и региону в целом, – подчеркнул Олег Ковалев.

Губернатор особо отметил необходимость повышения качества подготовки специалистов для животноводства, привлечения молодых квалифицированных кадров путем увеличения целевого набора в образовательные учреждения, открытия кафедр на базе лучших агропредприятий, а также за счет предоставления преференций по жилью и оплате труда.

В ходе заседания была заслушана информация о текущем состоянии молочного животноводства, работе госинспекции по ветеринарии. Участниками был высказан ряд предложений, касающихся государственной поддержки, повышения эффективности племенной работы, продуктивности дойного стада, качества кормов, модернизации производственного процесса.