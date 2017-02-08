Олег Ковалёв поручил уделить особое внимание целевому обучению специалистов для сельской местности

Состоялось очередное заседание регионального правительства.

Общество

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв отметил необходимость уделить особое внимание целевому обучению специалистов для сельской местности. По словам главы региона, сегодня по целевому приему используется менее 50% мест от того количества, которые выделяет Рязанский агротехнологический университет.

– Это недоработка, которую надо устранить, выработать эффективный механизм, задействовать органы местного самоуправления, – сказал Олег Ковалёв. – Отрасль сельского хозяйства ежегодно даёт прирост 3-5%, она нуждается в кадрах, и мы эти кадры должны обеспечить.

Этот вопрос обсуждался на заседании регионального правительства, которое состоялось во вторник, 7 февраля.

В ходе заседания был одобрен ряд законопроектов, касающихся государственных программ «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы», «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы», «Дорожное хозяйство на 2014-2022 годы», «Социальное и экономическое развитие населённых пунктов в 2015-2020 годах».

Министр образования региона Ольга Щетинкина доложила о внесении изменений в закон Рязанской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Изменения вносятся для приведения регионального закона в соответствие с федеральными нормативными актами и направлены на улучшение ситуации с обеспечением детей-сирот социальными гарантиями, сообщает сайт правительства Рязанской области.