Олег Булеков принял участие в заседании Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации

Основными темами заседания стали вопросы планирования и стратегии развития больших городов, а также развитие института ТОС.

Общество

В четверг, 2 марта, в Государственной Думе Федерального собрания РФ состоялось заседание Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации. Участие в нём приняли представители администрации президента России, руководители органов исполнительной власти всех уровней, экспертного сообщества, а также глава администрации города Рязани Олег Булеков.

Основными темами заседания стали вопросы планирования и стратегии развития больших городов, благоустройства городских территорий, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, развития института ТОС, сообщает сайт администрации Рязани.

Олег Булеков отметил, что в Рязани действует 51 комитет территориального общественного самоуправления по месту жительства.

– Это многофункциональные объединения, которые оказывают значительную поддержку в решении таких общегородских вопросов как благоустройство, культурно-массовая активность, дворовый спорт, работа с детьми и молодежью, патриотическая работа, – отметил Олег Булеков. – Сегодня перед администрацией стоит задача, укрепить институт ТОС, более эффективно использовать эту площадку для выявления и поддержки общественных инициатив.

В 2017 году администрация города планирует наладить межмуниципальное взаимодействие по вопросам территориального общественного самоуправления.