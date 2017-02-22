Олег Булеков поручил провести инвентаризацию дорог Рязани

Ямы и выбоины на дорогах будут засыпать щебнем.

Общество

Во вторник, 21 февраля, состоялось оперативное совещание в администрации города Рязани. Речь шла о состоянии городских дорог после зимы. Глава администрации Рязани Олег Булеков поручил руководителям структурных подразделений и служб города провести инвентаризацию муниципальных дорог по результатам прохождения зимнего периода, а также работам по ликвидации выбоин на проезжих частях.

Ямы и выбоины, образовавшиеся после таяния снега, будут засыпаны щебнем, сообщает сайт администрации города. Эту работу необходимо провести в кротчайшие сроки, подчеркнул Булеков. Глава администрации также отметил, что эти работы не заменят дорожноремонтных работ, которые начнутся с установлением сухой погоды.