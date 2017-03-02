Одной из рязанских рек вернули историческое название

Более 10 лет назад, при реконструкции трассы М-5, дорожники поставили указатель с неправильным названием.

Общество

В Путятинском районе Рязанской области вернули историческое название реке, протекающей через село Глебово. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Река называется Шиш. По информации журналистов, именно на её берегу Олег Рязанский в 1365 году одержал первую победу над татаро-монголами. Однако более 10 лет назад, при реконструкции трассы М-5, дорожники поставили указатель с неправильным названием и в селе появилась река Суходол.

Местные жители долго писали в различные инстанции с просьбами восстановить историческую справедливость. 2 марта это наконец-то произошло – был установлен указатель с названием Шиш.