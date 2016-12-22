Одарённым детям вручили стипендии губернатора Рязанской области

Стипендии получили более 60-ти школьников.

Общество

Одарённым детям вручили стипендии губернатора Рязанской области. Торжественная церемония состоялась в четверг, 22 декабря, сообщает сайт правительства региона.

От имени губернатора Олега Ковалёва школьников поздравила зампредседателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Она отметила, что широкий кругозор обязательно пригодится ребятам и станет «залогом успеха и достижения новых вершин».

Буняшина вручила стипендии победителям и призёрам международных и всероссийских олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, смотров и конкурсов, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по двум и более предметам. Заслуженные награды получили более 60-ти детей из Кораблинского, Михайловского, Шиловского, Ермишинского, Спасского, Ухоловского районов, а также Скопина, Касимова, Сасова и Рязани.