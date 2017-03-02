Объявлен старт детского творческого конкурса «Почта, я хочу в «Артек»

Победители Второго открытого конкурса детских писем «Почта, я хочу в «Артек», как и в прошлом году, получат бесплатные путевки в Международный детский центр.

Общество

Конкурс, проводимый Почтой России и МДЦ «Артек», набирает популярность. В прошлом году дети со всего мира написали и отправили более пяти тысяч писем. В творческом соревновании приняли участие ребята не только из всех регионов России, письма пришли из Азии, Ближнего Востока, Америки, из стран Европы и СНГ.

Благодаря этому конкурсу талантливые ребята получат шанс не только заявить о себе и своих творческих способностях, но и в качестве награды посетить знаменитый международный лагерь, присоединиться к дружной семье артековцев. Победители Второго конкурса по уже сложившейся традиции поедут на тематическую «почтовую» смену, которая будет организована в рамках партнерства с Почтой России и пройдет в августе 2017 года.

По замыслу организаторов, конкурс призван способствовать сохранению традиций эпистолярного жанра, привлечению внимания подрастающего поколения к ценностям родного языка, истории и культуре. А в игровом центре «Почта Артека» ребята смогут не только отправить письмо, открытку, но и по-новому взглянуть на историю почты, подробно представить все этапы, которые проходят почтовые отправления, познакомиться с почтовыми профессиями.

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 10 до 16 лет включительно. Для этого нужно написать письмо на тему «Почта, я хочу в Артек» и до 30 апреля 2017 года отправить его в Детский игровой развлекательный центр «Почта Артека» по адресу: 298645, Республика Крым, пгт. Гурзуф, Международный детский центр «Артек», «Почта Артека», конкурс письма «Почта, я хочу в «Артек».

Итоги конкурса будут подведены в день рождения «Артека» – 16 июня 2017 года.