Новый год – мандарин мне в рот, или сколько стоят самые новогодние фрукты в магазинах Рязани

Корреспонденты РИА "7 новостей" решили изучить цены на самые новогодние продукты – мандарины и икру.

Общество

Новый год всё ближе. Праздничной суеты – всё больше. Ёлки, утренники, корпоративы, подарки, украшения. Да и продуктами к новогоднему столу уже давно пора запасаться. Продуктам мы и посветим наш сегодняшний обзор. Всё, конечно, охватить невозможно. Всевозможные новогодние продуктовые корзины уже обсчитаны, индекс оливье и селёдки под шубой выведен. Что осталось? А осталось то, что всегда создаёт новогоднее настроение и даже летом напоминает об этом зимнем празднике. Мандарины! В пару к ним возьмём, пожалуй, красную икру. Без них новогодний стол будет уже не тот. Вот и посмотрим, сколько стоят эти праздничные продукты в рязанских магазинах.

В магазине «Дикси» красную икру мы не нашли. Неужели разобрали? Мы спросили продавцов и выяснили, что икра есть, но её не ставят в зал, а только выносят из подсобного помещения по просьбе покупателей. Стоит красная икра здесь 195 рублей за 90 г. Мандарины лежат в свободном доступе и продаются по 59 рублей за килограмм.

В «Пятёрочке» красная икра традиционно красовалась в торговом зале. И даже была представлена двумя видами. Икра красная от компании «Сирена» в 90 граммовой стеклянной баночке стоит 329 рублей, икра в железной баночке весом 95 грамм – 189 рублей. Мандарины здесь можно купить за 79.95 за килограмм.

В магазине «Перекрёсток» мы нашли мандарины подешевле – по 49.90. И ассортимент икры здесь довольно разнообразный. Можно приобрести 90-граммовую баночку красной икры от Путины за 179 рублей. Можно купить 110-граммовую баночку икры «Камчатская premium» за 319 рублей. За такую же цену можно приобрести икру «Красное Золото» в стеклянной баночке. В этом магазине мы также обнаружили икру из нерки по 474 рубля за 140 граммов. Также можно здесь приобрести икру из нерки в пластиковом 100 граммовом контейнере за 379 рублей. Икра из лосося в стеклянной 270 граммовой банке стоит 999 рублей. Также мы здесь обнаружили в продаже и чёрную икру за 2599 рублей за 50 грамм и за 5290 рублей за 100 грамм.

В магазине «Spar» мандарины можно купить по 69.90. А цены на красную икру начинаются от 199.90. Также мы обнаружили в этом магазине икру «Русское море» по 262.50. Есть здесь и икра по 636.20 за 200 грамм. А 430-граммовая лососёвая красная икра в стеклянной банке продаётся за 1716 рублей. Килограммовая банка икры кеты стоит 3469 рублей, а килограмм икры из форели можно прикупить чуть дешевле – за 3229 рублей. Самой дорогой оказалась икра из нерки – 3837 рублей за килограмм.

В центре оптовой торговли «Metro» цены на мандарины и икру нас не порадовали. Например, мандарины продаются здесь по 64.90. 90-граммовая жестяная баночка красной икры стоит 285.01, а 100-граммовую стеклянную банку можно купить за 389.90. По акции можно приобрести здесь 140-граммовую баночку красной икры «Обком». Её цена в этом магазине 409.01.Также по акции мы нашли здесь икру из горбуши 320-граммовая баночка, которая стоит 999.01. Икра лососёвая из кеты «Русское море» в стеклянной банке 210 грамм также продаётся по красной цене, за 699.01. Баночка икры из нерки 140 грамм стоит 525.01.Ещё дороже стоит икра горбуши «Сахалин», 140 грамм которой стоит 680.01. Икра форели «Красное золото» в стеклянной баночке 230 грамм выставлена за 985.01, а 500-граммовая банка этого же производителя стоит 1999 рублей. Икра нерки в стеклянной банке 500 грамм стоит 2350.01. Цена на чёрную икру здесь оказались следующими: 50 г стоит 2399.01, 100 г 4799.01.

В «Ашане» продаются мандарины четырёх сортов. Это китайские мандарины с веточками, которые стоят 115.79, мандарины из Абхазии по 94.16 , марокканские мандарины по 89.57, и просто мандарины всего за 49.29. Самая недорогая красная икра стоит здесь 272.72 за 95 г. Икру под собственной маркой «Каждый день» 140 г вы сможете приобрести за 316.92. Икра «Меридиан» в 115-граммовой баночке стоит уже 416.96. Весьма заманчиво стоит икра «Фишарель». Стеклянная баночка красной икры этого производителя стоит 860.94. Красная икра уже в 440-граммовой стеклянной банке стоит 1697 рублей.

Подводя итог можно сказать, что самые дешёвые и очень вкусные мандарины мы нашли в гипермаркете «Ашан». А самая недорогая красная икра продаётся в магазине «Перекрёсток».