http://7info.ru/news/ryazan-society/novyj_god_i_rozhdestvo_v_rjazanskoj_oblasti_otmetili_bez_serjoznyh_narushenij_pravoporjadka/
Новый год и Рождество в Рязанской области отметили без серьёзных нарушений правопорядка
Общество 34
Новый год и Рождество в Рязанской области отметили без серьёзных нарушений правопорядка
Общество 34
В Новогоднюю ночь порядок обеспечивали более 2 тыс. сотрудников полиции.
Серьёзных нарушений во время массовых мероприятий по случаю Нового года и Рождества, а также других развлекательных мероприятий в новогодние каникулы в Рязани и области не допущено. Об этом сообщает официальный сайт регионального УМВД.
Сообщается, что в Новогоднюю и Рождественскую ночь порядок обеспечивали более 2 тыс. сотрудников полиции, народные дружинники, представители частных охранных предприятий и казаки.