Новый год и Рождество в Рязанской области отметили без серьёзных нарушений правопорядка

В Новогоднюю ночь порядок обеспечивали более 2 тыс. сотрудников полиции.

Общество

Серьёзных нарушений во время массовых мероприятий по случаю Нового года и Рождества, а также других развлекательных мероприятий в новогодние каникулы в Рязани и области не допущено. Об этом сообщает официальный сайт регионального УМВД.

Сообщается, что в Новогоднюю и Рождественскую ночь порядок обеспечивали более 2 тыс. сотрудников полиции, народные дружинники, представители частных охранных предприятий и казаки.