«Новогодний калейдоскоп» устроила для читателей библиотека в Рязани

Так назывался праздник, подготовленный в библиотеке - филиале № 2 в клубе «Светёлка».

Общество

В семейном клубе «Светёлка», который существует в библиотеке - филиале № 2 города Рязани уже 12 лет, состоялся праздник «Новогодний калейдоскоп».

Юные читатели вместе с семьями – в основном бабушки и внуки – готовились к этому событию больше месяца.

«Калейдоскопом» стала волшебная сказка, в которой принимали участие почти все члены клуба. Состав персонажей сказки был пёстрым, как в настоящем калейдоскопе: бродячие артисты во главе с Шутом, вредная Баба Яга, хитрый Леший, и, конечно, Дед Мороз, Снегурочка, белые пушистые снежинки.

Взрослые веселились как дети, а малыши просто радовались наступающему празднику, сладким подаркам, весёлым играм и тому, что рядом с ними были их замечательные бабушки и мамы.

Вечер завершился традиционным для семейного клуба чаепитием у самовара.