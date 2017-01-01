Новогодние каникулы рязанцы решили провести в России

Туроператоры озвучили популярные маршруты жителей региона на новогодние праздники.

Общество

В России начались новогодние каникулы. Жители Рязанской области решили провести их в России.

О популярных направлениях отдыха рязанцев РИА «7 новостей» рассказали в одной из туристических компаний города. По словам менеджеров, в этом году большая часть тех, кто планировал свой отдых с помощью турфирм, выбирали отечественные маршруты. Жители региона решили отдохнуть в Петербурге, на Байкале и горнолыжных курортах Сочи, а также на Домбае. Немало было и тех, кто выбирал туры выходного дня, благо предложений море -от новогодних туров по предприятиям, производящим шоколад и ёлочные украшения до интерактивных программ в Туле, Подмосковье и самой столице.

Были и те, кто улетел от зимы в лето - рязанцы выбирали туры в Таиланд. Впрочем, по сравнению с предыдущими годами, отмечают эксперты, число тех, кто предпочитает отдых за границей зимой сократилось- менеджеры связывают данный факт с экономическими причинами, а также развитием отечественной индустрии туризма.