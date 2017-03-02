Ночью снег с улиц Рязани убирали 62 единицы техники

Всего за ночь было вывезено 309 кубометров снега.

Общество

В ночь на четверг, 2 марта, в уборке проезжих частей дорог Рязани было занято 62 единицы техники. Снег убирали и вывозили с улиц Черновицкой, Гагарина, Гоголя, Дзержинского, ул. и пл. Ленина, ул. и пл. Соборной, Первомайского проспекта. Всего за ночь было вывезено 309 кубометров снега, а с начала зимы – 125 126 кубометров снега, сообщает сайт администрации города.

Днём 2 марта в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 2 трактора, 2 погрузчика, 13 самосвалов, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города.