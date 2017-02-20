Ночью снег на улицах Рязани убирали 52 единицы техники

За ночь было вывезено 490 кубических метров снега.

Общество

В ночь с 19 на 20 февраля дороги Рязани от снега убирали 52 единицы техники. С улиц Соборной, Дзержинского, улиц и площадей Ленина, а также с каждого района областного центра в общей сложности было убрано 490 кубических метров снега.

20 февраля продолжится очистка тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов. На уборке будет задействовано 4 трактора, 5 погрузчиков, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города. Проезжая часть дорог Рязани на опасных участках, а также тротуары будут обрабатываться пескосоляной смесью, сообщает сайт администрации города.

Всего с начала зимнего периода с улиц города было вывезено 121 177 кубометров снега.