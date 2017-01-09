http://7info.ru/news/ryazan-society/nochju_sneg_na_ulicah_rjazani_ubirali_200_rabotnikov_direkcii_blagoustrojstva_goroda/
Ночью снег на улицах Рязани убирали 200 работников Дирекции благоустройства города
Общество 95
Ночью снег на улицах Рязани убирали 200 работников Дирекции благоустройства города
Общество 95
Очищались тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы.
В ночь на понедельник, 9 января, с улиц Рязани было вывезено 1 855 кубических метра снега. На дорогах и тротуарах города работали 6 тракторов, 4 погрузчика, 15 самосвалов и более 200 работников Дирекции благоустройства города.
Работы по уборке снега проводились на улицах Полонского, Свободы, Соборной, Московском шоссе, Первомайском проспекте, улице и площади Ленина. Очищались тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы, сообщает сайт администрации города.
С целью предупреждения аварийности, проезжая часть дорог Рязани на опасных участках, обрабатывается пескосоляной смесью.