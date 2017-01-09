Ночью снег на улицах Рязани убирали 200 работников Дирекции благоустройства города

Очищались тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы.

Общество

В ночь на понедельник, 9 января, с улиц Рязани было вывезено 1 855 кубических метра снега. На дорогах и тротуарах города работали 6 тракторов, 4 погрузчика, 15 самосвалов и более 200 работников Дирекции благоустройства города.

Работы по уборке снега проводились на улицах Полонского, Свободы, Соборной, Московском шоссе, Первомайском проспекте, улице и площади Ленина. Очищались тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы, сообщает сайт администрации города.

С целью предупреждения аварийности, проезжая часть дорог Рязани на опасных участках, обрабатывается пескосоляной смесью.