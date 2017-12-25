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http://7info.ru/news/ryazan-society/nochju_s_ulic_rjazani_budut_ubirat_sneg/

Ночью с улиц Рязани будут убирать снег
Автовладельцев просят не ставить свои машины на проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике. 

Общество   272

В ночь на вторник, 26 декабря, во всех районах Рязани будут вести механизированную уборку дорог общего пользования. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

С 10 часов вечера снег будут вывозить из центра города – с улиц Ленина, Полонского, Радищева, Соборной, Новослободской, Свободы, Николодворянской и Первомайского проспекта. Кроме того, убирать будут и остановки общественного транспорта, находящиеся на этих улицах.

Автовладельцев просят не ставить свои машины на проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике. 