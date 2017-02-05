Ночь на понедельник в Рязани и области будет холодной

Днём 6 февраля будет немного теплее, ожидается переменная облачность.

Общество

Ночь на понедельник, 6 февраля, в Рязанской области будет холодной – по прогнозам синоптиков, местами столбик термометра опустится до минус 28ºС. В Рязани ожидается до минус 23ºС. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Днём в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Водителям следует быть предельно внимательными – на дорогах гололедица. Синоптики также прогнозируют северо-восточный ветер скоростью 5-10 м/с.

Днём в Рязани до минус 19ºС, по области – до минус 20ºС.