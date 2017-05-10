Николай Расторгуев опубликовал фото из гримёрки в Рязани

Пользователи соцсети активно ставят «лайки».

Общество

Во вторник, 9 мая, на праздничном концерте по случаю Дня Победы в Рязани выступила группа «Любэ».

Николай Расторгуев поздравил всех с праздником и опубликовал в Instagram фото, сделанное в гримёрке в Рязани. Пользователи соцсети активно ставят «лайки».

Гримёрка. Рязань. 9 мая. С праздником, друзья!🇷🇺 Публикация от Nikolay Rastorguev (@nvrastorguev) Май 9 2017 в 10:34 PDT

Подробнее о прошедшем концерте читайте здесь.