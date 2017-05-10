http://7info.ru/news/ryazan-society/nikolaj_rastorguev_opublikoval_foto_iz_grimjorki_v_rjazani/
Николай Расторгуев опубликовал фото из гримёрки в Рязани
Общество 505
Николай Расторгуев опубликовал фото из гримёрки в Рязани
Общество 505
Пользователи соцсети активно ставят «лайки».
Во вторник, 9 мая, на праздничном концерте по случаю Дня Победы в Рязани выступила группа «Любэ».
Николай Расторгуев поздравил всех с праздником и опубликовал в Instagram фото, сделанное в гримёрке в Рязани. Пользователи соцсети активно ставят «лайки».
Подробнее о прошедшем концерте читайте здесь.