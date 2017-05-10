Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-society/nikolaj_rastorguev_opublikoval_foto_iz_grimjorki_v_rjazani/

Николай Расторгуев опубликовал фото из гримёрки в Рязани
Пользователи соцсети активно ставят «лайки».

Общество   505

Во вторник, 9 мая, на праздничном концерте по случаю Дня Победы в Рязани выступила группа «Любэ».

Николай Расторгуев поздравил всех с праздником и опубликовал в Instagram фото, сделанное в гримёрке в Рязани. Пользователи соцсети активно ставят «лайки».

 

Гримёрка. Рязань. 9 мая. С праздником, друзья!🇷🇺

Публикация от Nikolay Rastorguev (@nvrastorguev)

Подробнее о прошедшем концерте читайте здесь