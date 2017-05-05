Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём радио.

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем радио! Жизнь современного общества невозможно представить без оперативного обмена информацией, радио, телевидения, Интернета, мобильной связи. В наши дни телекоммуникации развиваются стремительными темпами, открывая новые перспективы для экономики и социальной сферы, госуправления, предоставления услуг населению, в целом повышают качество жизни людей. Благодаря высокому профессионализму и ответственности сотрудников отрасли в регионе становятся все более доступными телефонная и сотовая связь, растёт число радиостанций, увеличивается количество пользователей сети Интернет.

Активно расширяя ассортимент гражданской продукции, на новые рубежи выходят рязанские заводы, выпускающие системы связи для ОПК. Растёт качество подготовки молодых специалистов – выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета, которые пополняют трудовые коллективы предприятий региона.

В день профессионального праздника желаю всем, кто связал свою жизнь с радио, успешной работы, крепкого здоровья и благополучия.