Николай Любимов записался в рязанскую «Горьковку»

Книгой, которую врио губернатора взял для чтения, стал «Авиатор» Евгения Водолазкина.

Общество

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов записался в библиотеку им.Горького.

Руководитель региона первым получил юбилейный читательский билет, выпущенный в преддверии 160-летия библиотеки. Почитать Николай Любимов взял «Авиатора» Евгения Водолазкина. Ему был также предложен «Взвод» Захара Прилепина, объединивший одиннадцать биографий писателей и поэтов Золотого века – от Державина и Дениса Давыдова до Чаадаева и Пушкина, – умевших держать в руке не только перо, но и оружие.

Также временно исполняющий обязанности губернатора познакомился с библиотекой, посетив её залы и выставочные экспозиции. Он интересовался условиями труда сотрудников, отметил большое количество молодежи, работающей в библиотеке, рассказал о своем интересе к книгам и чтению, посмотрел выставку фотографий «Двое» Сергея Романова и Андрея Карева.

Особое внимание было уделено перспективам развития библиотеки. Глава региона заявил о своей готовности сделать все для того, чтобы библиотека и впредь оставалаcь ведущим информационным и культурно-проcветительским центром региона, сообщает сайт библиотеки.