Николай Любимов встретился с вдовами и матерями Героев России

Встреча были приурочена к Международному женскому дню.

Общество

В понедельник, 6 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с вдовами и матерями Героев РФ. Встреча были приурочена к Международному женскому дню и состоялась в региональном общественном фонде поддержки Героев Советского Союза и России.

Как рассказал руководитель Альберт Слюсарь, фонд был создан для защиты тех, кто потерял близких, тех, чьи родные погибли, выполняя служебный долг и защищая рубежи Родины. Организация работает за счёт спонсорской помощи. Встречи, приуроченные к государственным праздникам, проводятся здесь регулярно.

– Мы преклоняемся перед подвигами, которые совершили ваши близкие. Их никогда не забудут ни страна, ни область. Конечно, ваших мужей и детей никакие добрые слова и подарки не заменят, но мы будем делать всё необходимое, чтобы ваша жизнь была комфортной, чтобы вы чувствовали, что вас не забывают, – сказал Николай Любимов, приветствуя собравшихся.

Поздравил временно исполняющий обязанности губернатора женщин с приближающимся праздником.

– Мне бы хотелось пожелать вам всего доброго в жизни, чтобы у вас как можно чаще были поводы для улыбок, хорошее настроение, чтобы вы могли дарить радость вашим близким и родным, чтобы они к вам также относились, чтобы у вас в душе была любовь, чтобы вас окружали только радостные дружелюбные люди. Мы вас любим – только ради женщин все подвиги и совершаются, – сказал Николай Любимов.

По завершении встречи её участницам были вручены цветы.