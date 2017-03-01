Николай Любимов встретился с секретарём общественной палаты Рязанской области Натальей Гришиной

Они обсудили план совместной работы по улучшению социального самочувствия в Рязанской области и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Общество

В среду, 1 марта, состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с секретарём региональной общественной палаты Натальей Гришиной.

Они обсудили план совместной работы по улучшению социального самочувствия в Рязанской области и перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщает сайт регионального правительства.

Николай Любимов отметил, что правительство Рязанской области и Общественная палата региона работают на решение задач, которые поставил Президент России. Взаимодействие с Общественной палатой региона, по мнению Любимова, послужит укреплению доверия граждан к власти

– Это общие задачи, и вместе мы должны сделать так, чтобы всё положительное в нашей совместной работе отразилось на жизни людей в Рязанской области, – заявил Любимов. – Главное, чтобы люди чувствовали, что они нужны, о них заботятся, делается все необходимое для улучшения качества жизни в регионе.

Секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина в свою очередь поблагодарила Николая Любимова за тёплый приём и от лица членов Общественной палаты пожелала ему успехов в работе на посту главы региона.